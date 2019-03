Irruzione fredda e brusco maltempo: fulmini, tuoni, raffiche di vento, grandine e neve

Tuoni, fulmini, raffiche di vento, ma anche grandine e neve sui rilievi. Sono gli effetti di un'irruzione di aria fredda che sta scivolando rapidamente verso sud. Il fronte freddo ha innescato lo sviluppo di alcuni nuclei temporaleschi, alcuni dei quali hanno dato luogo a fenomeni di neve tonda (graupel) o grandinate sparse. La più intensa è stata segnalata nella zona di Premilcuore. In quota è tornata la neve, con la colonnina di mercurio precipitata al di sotto dello zero in poche ore. Il brusco cambiamento atmosferico, oltre ad un sensibile calo termico, si è manifestato con raffiche di vento, la più intensa di 61.2 chilometri orari nella zona dell'aeroporto di Forlì.

La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni già nella nottata tra lunedì e martedì. La giornata di martedì si annuncia soleggiata, ma ventosa. I venti soffieranno, spiega il servizio meteorologico dell'Arpae, "deboli dai quadranti occidentali in mattinata, con raffiche ancora di moderata intensità sulla fascia costiera; tendenti a divenire deboli sud occidentali dal pomeriggio, con rinforzi sulle aree del crinale appenninico durante le ore serali".

Mercoledì una debole perturbazione determinerà "cielo molto nuvoloso o coperto, con deboli precipitazioni sui rilievi al mattino ma in estensione sulle aree della pianura centro-orientale a partire dalle ore pomeridiane; localmente i fenomeni potranno assumere carattere di rovescio e saranno a carattere nevoso sulle aree di crinale, con quota neve in abbassamento fino a 900-1000 metri durante le ore pomeridiane e serali".

Le temperature minime oscilleranno intorno ai 6°C, mentre le massime tra 10 e 14 gradi. I venti soffieranno deboli sud-occidentali ma tendenti a disporsi da Nord-Est e a intensificare sul settore costiero durante le ore serali. Successivamente, informa l'Arpae, "la rimonta del promontorio anticiclonico favorirà condizioni di tempo stabile e parzialmente soleggiato, con temperature in aumento specialmente nei valori massimi".

Foto di Luisa Mengozzi pubblicata sulla pagina Facebook di Meteo-PedemontanaForlivese