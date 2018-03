Pasqua alle porte, la tendenza meteo: sarà tutt'altro che freddo

Pasqua stabile, al più ventosa, e con aumento delle temperature. Questa la linea tendenza meteorologica a lunga scadenza per la Romagna elaborata al centro di calcolo meteorologico di youmeteo.com con tecnica Ensemble Gefs (calcolo e media di 20 perturbazioni). "La settimana di Pasqua, nelle giornate tra lunedì e giovedì, sarà caratterizzata ancora da variabilità con possibilità di residue precipitazioni, ma con temperature in lento e graduale aumento - informano da Youmeteo.com -. A partire da venerdì 30 marzo una profonda depressione su Portogallo e Spagna potrebbe proiettare un temporaneo cuneo di alta pressione sull’Italia e sulla Romagna con correnti calde in risalita dal nord Africa".

La tendenza è quindi per "tempo più stabile, con cielo poco nuvoloso tra venerdì 30 marzo e fino a domenica aprile, con temperature in sensibile aumento e possibili forti venti di Garbino e Scirocco. Un guasto del tempo potrebbe aversi durante la giornata dì lunedì 2 aprile, con il centro di bassa pressione sulla Spagna in movimento verso l’Italia. Ci sarebbe, ma il condizionale è d'obbligo, la possibilità di rovesci e temporali in movimento dall’appennino verso la costa Romagnola, graduale diminuzione delle temperature e tempo instabile che proseguirebbe anche il 3 e 4 aprile".