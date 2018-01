Meteo, primo dell'anno con l'ombrello. E in Campigna non si scia

Primo dell'anno con l'ombrello. La pioggia ha bagnato il debutto del 2018, anche sul crinale, rovinando la festa a chi aveva deciso di trascorrere il giorno di festa sugli sci nel comprensorio di Campigna. La Protezione Civile aveva diramato un'allerta per "pericolo marcato" per la giornata di lunedì, mentre per martedì e mercoledì sarà "moderato". Il rialzo termico e la pioggia hanno reso il manto nevoso non più idoneo per sciare in condizioni di sicurezza, con la chiusura delle piste. Nelle prossime si assisterà comunque al ritorno della neve, con i fiocchi che cadranno oltre i 900 metri.

La tendenza è per una graduale attenuazione dei fenomeni, con ampie schiarite già da martedì, accompagnate da un aumento delle temperature massime. Mercoledì il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con scarsa possibilità di deboli piogge sparse e irregolari. Di giorno si oscillerà tra 7 e 12°C, mentre le minime tra 1 e 3°C. Successivamente, si legge nel bollettino dell'Arpae, è prevista "un' iniziale rimonta del campo di pressione ad inizio periodo". Tuttavia nel weekend è atteso l'arrivo di nuova saccatura nel week-end, con progressivo aumento della nuvolosità che porterà pioggia, ad iniziare da occidente, dalla giornata di sabato, in estensione al resto della regione nella giornata di domenica. Neve solo sulle cime più alte. Temperature inizialmente in aumento, poi in diminuzione.