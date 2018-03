Maltempo, torna la neve a bassa quota: scatta l'allerta "gialla"

E' tornato a nevicare copiosamente in quota, ma nelle prossime ore i fiocchi si spingeranno a quote collinari. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo "gialla" per criticità idrogeologica, vento e neve per la fascia collinare. Nell'avviso viene specificato che "l'ingresso di una perturbazione porterà precipitazioni diffuse, tra 10 e 20 millimetri. La quota neve risulterà in giornata attorno a 1000 metri in abbassamento serale attorno a 500 metri".

Lunedì continuerà la fase perturbata con precipitazioni piu' consistenti al mattino, in attenuazione pomeridiana con abbassamento della quota neve fino a quote di pianura sul settore emiliano. "Le nevicate - viene specificato nel bollettino - potranno registrare accumuli fino a 10-15 centimetri tra Reggiano e Bolognese; attorno a 5-10 centimetri tra Piacentino e Parmense. Nel pomeriggio precipitazioni in graduale esaurimento sul settore occidentale, mentre persistono di debole intensità sul settore centro-orientale, a carattere nevoso sopra 200 metri e a pioggia mista a neve sulla pianura".