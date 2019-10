Mancano le grandi perturbazioni, cala il livello di Ridracoli. E all'orizzonte c'è la classica "ottombrata"

All'orizzonte non si intravedono le grandi piogge, ma un periodo caratterizzato dall'alta pressione. Settembre, primo mese dell'autunno meteorologico, è risultato dai dati estrapolati dal tecnico meteorologo di Emilia Romagna Meteo Pierluigi Randi il 29esimo più caldo dal 1950, a pari merito col settembre del 2012, con una temperatura media superiore di 0,4°C rispetto al periodo di riferimento 1971-2000 ed un deficit pluviometrico del 25,5%. La diga di Ridracoli vede diminuire di giorno in giorno il proprio volume e la tendenza ed per un inesorabile calo: martedì pomeriggio era al 40,9% sul totale per un dato in metri cubi di 13.525 milioni.

E nei prossimi giorni non sono previste perturbazioni degne di nota, salvo un passaggio instabile atlantico tra mercoledì sera e la prima mattinata di giovedì associato a deboli precipitazioni sparse. Seguirà un periodo caratterizzato dal bel tempo, la classifica "ottombrata". Un graduale aumento del campo di pressione determinerà condizioni di tempo stabile e prevalenza di cielo sereno sino alla giornata di domenica, con temperature massime attorno ai 20-21°C e minime tra 12 e 15°C. La colonnina di mercurio si manterrà al di sopra dei valori attesi. Condizioni che di autunnale avranno decisamente ben poco.