Meteo, gennaio tra i più miti in assoluto. Ma ora si cambia: torna il freddo con pioggia e neve

Le raffiche di vento dai quadranti sud-occidentali, annunciate dall'allerta di Protezione Civile, hanno spinto la colonnina di mercurio oltre i 14°C. Ma i valori anomali di giovedì anticipano l'arrivo di una perturbazione, che tra venerdì e sabato determinerà un sensibile abbassamento delle temperature, accompagnato da piogge e nevicate a bassa quota. Dopo un mese di gennaio caratterizzato da temperature particolarmente miti per il periodo, l’ultimo mese dell’inverno meteorologico esordirà all'insegna della dinamicità atmosferica, con condizioni tipicamente invernali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla" per criticità idraulica e idrogeologica, ma anche per neve per la fascia collinare. Per quanto concerne le piogge, si legge nell'avviso, sono attese "di moderata intensità, con accumuli medi areali attorno o superiori a 30 millimetri nelle 24 ore e accumuli puntuali superiori a 50 millimetri nelle 24 ore". La neve è attesa "a quote superiori a 900 metri al mattino, poi in abbassamento fino a 500 metri in serata, con accumuli compresi tra 10 e 20 centimetri". Pierluigi Randi, tecnico-meteorologo di Meteocenter - Emilia Romagna Meteo, illustra gli scenari attesi, fornendo un'interessante spiegazione del perchè gennaio è stato tutt'altro che un mese invernale.

A.a.a inverno cercasi. E' stato un gennaio decisamente anomalo...

Esattamente, uno dei mesi di gennaio più miti in assoluto; infatti con una anomalia di temperatura media (rispetto alla norma climatologica 1971-2000) in Romagna di ben +3.3°C, il gennaio 2018 risulta il secondo più mite dal 1950 dietro solo al gennaio 2014 che ebbe un’anomalia termica di +3.9°C. Peraltro i mesi di gennaio più miti di questa serie storica appartengono tutti al periodo recente, escluso solo quello del 1988. Sicuramente un gennaio 2018 assai diverso da quello dello scorso anno, il quale fu relativamente freddo con una anomalia di temperatura media di -1°C

Quali sono le cause?

In primo luogo un modello di circolazione governato dalle correnti atlantiche, con pressione più bassa del normale tra Inghilterra e Mare del Nord, mentre più alta è stata sul bacino del Mediterraneo, spesso sede di anticicloni sub-tropicali con circolazione di aria assai mite. Nel contempo le poche perturbazioni atlantiche transitate sono state spesso associate a correnti da sud-ovest, con episodi di fohn appenninico (garbino) i quali hanno contribuito ad alzare ulteriormente le temperature massime. Sono mancate, a causa della disposizione dei principali centri barici, irruzioni di aria fredda di qualche rilievo, con orientamento delle correnti quasi sempre da ovest o sud-ovest, e da quei settori non può arrivare aria fredda.

Lo scenario è destinato a mutare?

Probabilmente sì. Con l’esordio del mese di febbraio potrebbe cambiare lo scenario, con alte pressioni in questo caso in rimonta dall’Atlantico verso il nord Europa e conseguenti discese di aria fredda da nord e nord-est verso l’Europa centrale ed in parte anche sulla nostra penisola e quindi anche in regione. Per la prossima settimana lo scenario sembra essere questo, e ciò determinerebbe un calo delle temperature, più sensibile sul centro Europa, ma anche le nostre zone ne risentirebbero. Pertanto è probabile che si apra un periodo con temperature leggermente sotto norma; non condizioni di freddo intenso, ma quantomeno quella parvenza di inverno che fino ad ora è del tutto mancata.

Parlare di possibili nevicate anche a bassa quota per ora è prematuro...

Certamente sì, tuttavia il possibile percorso delle masse di aria fredda potrebbe essere favorevole ad innescare centri di bassa pressione sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo con richiamo di aria umida e mite a scorrere su quella più fredda nei bassi strati. Ecco perché sabato in mattinata e tra il 5 e 7 febbraio potrebbero manifestarsi nevicate a bassa quota. Impossibile dire ora se potranno spingersi fino in pianura, ma quantomeno il nostro Appennino dovrebbe rimettere l’abito bianco fino a quote piuttosto basse.

Superato il giro di boa, che considerazione è possibile fare su questa stagione invernale?

Possiamo già classificare quello attuale, almeno fino ad oggi, un mancato inverno, con un mese di dicembre 2017 leggermente mite, ma un gennaio decisamente caldo. Anche sotto il profilo delle precipitazioni esse sono state nel complesso ridotte, specie in gennaio, durante il quale nessuna delle località considerate nell’elaborazione dei dati di piovosità, ha raggiunto i 20 millimetri di pioggia, mentre le nevicare sono state latitanti non solo in pianura ma anche sui rilievi. Un tipico inverno assai sotto tono come quelli che stanno caratterizzando l’ultimo quinquennio insomma.

E come è destinato a chiudersi secondo le proiezioni?

Febbraio, almeno fino a metà mese, potrebbe essere un po' più freddo. Al momento non si scorgono all’orizzonte ondate di freddo particolarmente intense, ma un trend termico su valori in generale al di sotto della norma fino a circa il giorno 10 pur senza eccessi. Ciò potrebbe far propendere per un febbraio dai connotati un po' più invernali rispetto ai due precedenti. Anche le precipitazioni dovrebbero risultare leggermente superiori alla norma o almeno allineate ad essa.