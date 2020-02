Prosegue senza sosta il non inverno: temperature ancora oltre la media

Ultimi giorni di inverno meteorologico dal sapore primaverile. Insiste infatti un campo di alta pressione di origine subtropicale, che determinerà almeno fino lunedì condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature massime oscillanti tra 12 e 14°C, mentre le minime tra 0 e 2°C. Successivamente, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "sembra probabile un incremento della nuvolosità, con possibili deboli precipitazioni sui rilievi, per flussi più umidi occidentali, associati al passaggio di un sistema depressionario di origine atlantica. Le temperature sono attese inizialmente in ulteriore lieve aumento, su valori molto al di sopra di quelli previsti dalla norma climatologica, poi in lieve diminuzione".

Per l'inizio del mese di marzo invece, si legge nelle linee di tendenza, "una vasta area anticiclonica tenderà ad espandersi tra l'Atlantico e l'Europa centro settentrionale. Sulla nostra regione sembrano quindi favorite correnti settentrionali con possibilità di qualche debole impulso perturbato proveniente dall'Europa centro-orientale. Le precipitazioni previste si prospettano leggermente inferiori alla norma del periodo. Le temperature tenderanno leggermente a calare, riportandosi su valori in linea con la media del periodo".