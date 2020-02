Meteo, anticiclone anomalo: nebbia e freddo umido in pianura, mite in collina

Nebbia in pianura, sole mite in collina. E' la diretta conseguenza della presenza di un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale. Martedì l'aumento della ventilazione annuncia un cambio di circolazione. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno deboli occidentali sulle zone di pianura e moderati sud-occidentali su rilievi e fascia collinare, con ulteriori raffiche di forte intensità sulla Romagna. Dal pomeriggio tenderanno a ruotare da nord-ovest, con intensità moderata associati a locali raffiche di forte intensità. I venti spazzeranno vie le nebbie e determineranno un sensibile aumento delle temperature anche i pianura, con punte anche superiori ai 15°C.

Mercoledì è prevista invece una sensibile diminuzione per effetto di un'avvezione di aria fredda proveniente dalla Penisola Balcanica. Le temperature minime nel corso della settimana torneranno a rientrare nella norma climatica, mentre le massime continueranno ad essere leggermente al di sopra della media. I venti soffieranno deboli-moderati dai quadranti nord-occidentali in pianura, diretti dai quadranti settentrionali con rinforzi sui rilievi; tendenza in serata a ruotare da nord-est. Verso la fine della settimana lo spostamento verso levante della saccatura consentirà l'ingresso di correnti di origini atlantiche più temperate, che porteranno un aumento della nuvolosità.