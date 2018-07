Temperature e umidità in aumento: sarà un weekend da "bollino arancione"

L’ulteriore aumento di caldo e umidità previsto nelle prossime ore, fa scattare il bollino arancione di ‘disagio bioclimatico’ per il fine settimana. A indicarlo il bollettino Arpae emesso venerdì, che prevede nelle area urbana di Forlì un incremento dell'indice di Thom medio fino a "25". L’indice di Thom è un indice che combina, in un singolo valore, l’effetto di temperatura, umidità e movimento dell’aria sulla sensazione di caldo o freddo che sembra essere percepito dal corpo umano; secondo la scala Thom, con un valore fra 24 e 27, oltre il 50% della popolazione prova un crescente disagio.

Questo significa che nelle prossime ore si accentueranno le condizioni bioclimatiche di disagio; la situazione perdurerà anche nella giornata di domenica. A rendere più critico il quadro, le concentrazioni elevate di ozono (già sopra il limite), con tutti i rischi correlati. Non c'è ancora una fase di emergenza, tuttavia la Protezione Civile comunale, allertata insieme ai Servizi Sociali, raccomanda "di seguire le norme di comportamento consigliate in questi casi: evitare prolungate esposizioni al sole, specialmente nelle ore più calde, e di idratarsi adeguatamente. Particolare attenzione va prestata alle fasce più deboli (anziani, bambini, cardiopatici) per evitare il rischio di colpi di calore e e gli effetti di una progressiva disidratazione". Per maggiori informazioni, consultare il sito http://www.salute.gov.it/portale/caldo/dettaglioNotizieCaldo.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3409.

Le previsioni

Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede per sabato e domenica cielo sereno o poco nuvoloso, con sviluppi cumuliformi sui rilievi. Le temperature minime saranno comprese tra 22 e 24 gradi, mentre le massime tra i 31 gradi sul settore costiero e 36 gradi sulle pianure interne. Per i prossimi giorni, "la presenza di un campo di pressione su valori medio-alti manterrà condizioni di tempo prevalentemente stabile, salvo annuvolamenti ad evoluzione diurna sui rilievi che potranno dar luogo a isolati rovesci. Temperature pressoché stazionarie, in calo a termine periodo".