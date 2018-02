Meteo, domenica col maltempo. E in alta collina la neve cadrà abbondante

Una forte perturbazione attraverserà domenica il Forlivese, portando piogge in pianura e nevicate a quote basse. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per criticità idraulica, criticità idrogeologica e neve, quest'ultima per la fascia collinare. "L'ingresso di una perturbazione da nord determinerà condizioni di maltempo in particolare sul settore centro-orientale della regione - premette l'avviso -. Sono previste precipitazioni diffuse per l'intera giornata, con intensità maggiori nella seconda parte della giornata, con valori medi areali compresi fra 20 e 40 millimetri in 24 ore".

"Fenomeni di acqua mista a neve nelle bassa collina - viene evidenziato -. Le nevicate si attesteranno su quote a partire da 400-500 metri. I quantitativi previsti in queste aree sono compresi tra 20-30 centimetri cumulati totali". Lunedì sono attese residue nevicate sui rilievi. Le temperature minime oscilleranno tra 4 e 6 gradi, mentre le massime tra 6 e 8 gradi. Dopo una breve tregua, il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede un "nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche da martedì con precipitazioni che, tra mercoledì e giovedì, interesseranno gran parte della regione. I fenomeni, nevosi sulla dorsale appenninica, potranno interessare anche le aree di pianura nella giornata di giovedì. Le temperature sono previste in generale diminuzione.