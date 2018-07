Meteo, dopo i temporali si rafforza l'alta pressione: torna a splendere il sole

L'attesa ondata temporalesca, che ha colpito prevalentemente la Romagna meridionale, sta in queste ore lasciando velocemente la regione. "La pressione è in graduale risalita sul bacino del Mediterraneo, con tempo nel complesso sereno o poco nuvoloso e temperature fino a 34 gradi - informa il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna -. Non si escludono tuttavia, isolati rovesci pomeridiani tra mercoledì e giovedì per infiltrazioni di aria instabile in arrivo dai Balcani". Da giovedì in poi, prosegue l'Arpae, "la presenza di una circolazione depressionaria sull'Europa orientale interesserà marginalmente il bacino dell'Adriatico, determinando condizioni di variabilità sulla nostra regione; le temperature rimarranno pressoché stazionarie".