Meteo, fase instabile in arrivo: previste raffiche di vento sui rilievi

La Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla" per vento per l'entroterra romagnolo. Per martedì, si legge nell'avviso, "si prevedono temporali organizzati sul settore centro-occidentale. Previsti anche forti venti (tra 62 e 74 km/h) sulle aree del crinale appenninico, con raffiche di maggiore intensità. Sul settore appenninico centrale i venti di forte intensità potranno interessare anche le aree adiacenti al crinale fino alla media collina. Raffiche di vento di moderata-forte intensità potranno essere associate ai fenomeni temporaleschi".

Per la giornata di martedì, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, è previsto un "peggioramento generalizzato delle condizioni, con intensificazione della nuvolosita' e piogge sparse sul territorio regionale che localmente potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno interessare maggiormente il settore appenninico con maggiore incidenza sui rilievi occidentali. Le temperature minime saranno comprese tra 12 e 15 gradi, mentre le massime in diminuzione con valori attorno ai 20-22 gradi. I venti soffieranno deboli in prevalenza meridionali con rinforzi fino a forti lungo i rilievi".

Mercoledì ad iniziali condizioni di cielo nuvoloso associato a deboli precipitazioni residue seguirà un'attenuazione della nuvolosità. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo, mentre i venti soffieranno deboli sud-occidentali con rinforzi sul settore centro-orientale della regione". Da giovedì sono attese "condizioni di spiccata variabilita' con addensamenti piu' consistenti ad inizio periodo che saranno associati a precipitazioni irregolari, piu' probabili e consistenti lungo i rilievi appenninici. Dalla giornata di sabato si prevede un miglioramento del tempo, con nuvolosita' alta di scarsa consistenza ed assenza di precipitazioni. Temperature stazionarie ad inizio periodo ed in aumento successivamente".