Meteo, fine settimana soleggiato e con temperature in aumento

Fine settimana prevalentemente soleggiato, con tendenza ad aumento della nuvolosità di tipo stratificato in pianura a partire da domenica pomeriggio. Le temperature sono previste in aumento, con le minime tra 12 e 15°C e le massime attorno i 20°C. I venti sono atesi deboli variabili. "L'approfondimento di una saccatura proveniente da nord sul Mediterraneo farà affluire correnti più fresche e instabili nella giornata di lunedì con nuvolosità diffusa e precipitazioni - annuncia il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna -. Successivamente, la temporanea ripresa del campo barico manterrà condizioni di tempo stabile e soleggiato per alcuni giorni. Flussi più occidentali nella giornata di giovedì apporteranno un nuovo aumento della nuvolosità con probabilità di precipitazioni. Le temperature in calo ad inizio periodo soprattutto nei valori minimi, tenderanno gradualmente a risalire riportandosi su valori prossimi alle medie climatologiche del periodo".