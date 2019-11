Meteo, il maltempo concede una tregua: possibili nebbie nelle prossime ore

Dopo gli scrosci di domenica sera, le nuvole hanno lasciato spazio ad ampie schiarite. Sono attese per l'inizio di settimana condizioni di tempo prevalentemente stabile, anche non si escludono foschie dense e banchi di nebbia martedì mattina in sollevamento nel corso della giornata. Le temperature sono previste in calo, più sensibile nei valori minimi, con valori oscillanti intorno agli 8°C; mentre le massime saranno comprese intorno agli 11°C. Tra le giornate di mercoledì 27 e giovedì il transito di un nuovo impulso depressionario porterà un aumento della nuvolosità, con possibilità di precipitazioni soprattutto sui rilievi. Le temperature sono previste in leggero aumento per quanto concerne i valori massimi. I venti soffieranno deboli orientali sulla pianura, deboli/moderati da sud-ovest sui rilievi; tendenti a ruotare da nord-ovest nella seconda parte della giornata.

"Dalla giornata di giovedì il tempo è previsto in miglioramento, grazie all'arrivo di correnti nordoccidentali meno umide e più fresche - informa il servizio meteorologico dell'Arpae -. Domenica il probabile affondo di una nuova saccatura atlantica sul Mediterraneo Occidentale, favorirà l'arrivo del settore caldo di un nuovo sistema perturbato, con il possibile ritorno della pioggia. I valori termici sono previsti in progressivo calo, fatto salvo per le minime di domenica che saranno in rialzo. Le temperature massime si porteranno al di sotto dei 10°C sulle principali città entro il termine del periodo in esame".