Meteo, inizio di settimana instabile: ombrello a portata di mano

Le previsioni meteo preannunciavano un inizio di settimana all'insegna dell'instabilità atmosferica. E' un lunedì bagnato da temporali sparsi quello sul territorio forlivese. I fenomeni hanno contribuito ad abbassare le temperature, con le massime scese sotto la soglia dei 20°C durante i fenomeni. Le precipitazioni, irregolarmente distribuite sia sulla fascia pianeggiante che quella collinare, non sono state particolarmente abbondanti. Martedì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede condizioni di variabilità con cielo irregolarmente nuvoloso, con possibilità di precipitazioni sparse. Le temperature massime oscilleranno tra 23 e 26°C, mentre le minime tra 15 e 18°C. I venti soffieranno deboli meridionali su rilievi, mentre di direzione variabile sulle restanti aree.

Cielo grigio, a tratti con schiarite anche mercoledì, con possibili deboli e sporadiche piogge sparse. Le temperature sono attese in diminuzione, con le massime tra 20 e 24°C. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, sono attese "condizioni di tempo perturbato, con cielo in prevalenza nuvoloso associato a precipitazioni sparse. Ci sarà un temporaneo esaurimento dei fenomeni nella giornata di sabato, con ritorno delle precipitazioni nella seconda parte della giornata di domenica sul settore orientale della regione. Le temperature sono attese in lieve e graduale aumento".