Meteo, inizio di settimana senza piogge: ma resta lo stato d'allerta

L'inizio di settimana vedrà un miglioramento delle condizioni atmosferiche. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta per "criticità idraulica". Lunedì, si legge nell'avviso, "si prevede un rapido esaurimento delle precipitazioni già dal mattino. I venti sulla costa, inizialmente da nord-est (intensità inferiore a 10 m/s), saranno in rotazione da nord e attenuazione nel corso della giornata. Le previsioni di marea sono al limite della soglia di attenzione; per lo stato di criticità dei litorali a seguito del precedente evento, non si escludono locali impatti quali erosioni e ingressioni marine".

Lunedì il cielo si presenterà quindi nuvoloso con precipitazioni deboli residue in esaurimento nelle prime ore del mattino. Seguiranno ampie schiarite fino a divenire quasi sereno nel pomeriggio. Le temperature sono attese stazionarie, con minime comprese tra 11 e 14 gradi, massime tra 14 e 16 gradi. Martedì ad iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con locali foschie in pianura seguirà un'intensificazione della nuvolosità dalla tarda mattinata a partire da occidente fino a divenire coperto sull'intera regione, in serata. Le temperature sono attese in diminuzione.

Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "l'approfondimento di una nuova saccatura a ridosso delle Alpi determinerà tempo perturbato tra mercoledì e giovedì. Si avranno pertanto piogge diffuse, più intense sui rilievi e sulla pianura occidentale. In seguito solo precipitazioni deboli residue in appennino. Temperature in generale lieve diminuzione".