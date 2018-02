Meteo, la neve "salta" la pianura. Fiocchi copiosi sull'entroterra

Ridimensionate le possibilità a 24 ore dall'evento, la neve non ha fatto la sua comparsa in pianura, salvo qualche temporanea apparizione mista a pioggia durante la fase più intensa della precipitazione. Emilia Romagna Meteo chiarisce il perchè dell'assenza dei fenomeni nevosi lungo l'asse pianeggiante della via Emilia, già comunque al limite: "Un minimo piu' blando del previsto non ha portato le precipitazioni attese e quindi il freddo (termiche di circa -6°C a 1500 metri) non è riuscito a raggiungere il suolo. Anche questa volta il nostro territorio evidenzia come sia difficile, anzi difficilissimo, fare previsioni sulla neve, anche a 24/36 ore di distanza".

Leggera spolverata in collina, mentre i fenomeni sono stati più intensi sulla Statale 67 Tosco-Romagnola, da Rocca San Casciano al Passo Muraglione. Dal chilometro 148 la neve ha attecchito sull'asfalto, rendendo necessario l'intervento dei mezzi spargisale e spazzaneve dell'Anas. L'arteria è pattugliata dalla Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, che ha soccorso due automobilisti. E' stato poi soccorso anche un autoarticolato che ha rotto le catene all'altezza di Osteria Nuova sempre sulla statale del Muraglione.

Neve anche sulla diga di Ridracoli, mentre sul crinale il manto bianco supera abbondantemente il metro. I prossimi giorni saranno caratterizzati da condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso per nubi alte e stratiformi, mentre nuvolosità più compattata è attesa per sabato e domenica, ma senza precipitazioni. Le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare.