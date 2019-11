Meteo, le piogge arriveranno a fine weekend. Prima spazio al sole e qualche nebbia

Fine settimana senza piogge, con possibili foschie dense nella prima mattinata di sabato. Questo è quanto prevede il menù meteorologico per il Forlivese, che vedrà comunque un aumento della nuvolosità nel corso della giornata di domenica. Nubi che potranno dar luogo, solo in serata, a qualche pioggia. Sabato il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con possibilità di foschie e banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e dopo il tramonto sulle zone di pianura. Le temperature sono previste in diminuzione, con le minime tra 5 e 7°C e massime intorno ai 10°C. I venti soffieranno deboli in prevalenza occidentali. ma in rotazione da nord-est nella seconda parte della giornata.

Domenica è previsto un progressivo aumento della nuvolosità, con piogge irregolari entro sera. Le temperature sono previste in lieve aumento, con punte massime tra 10 e 14°C. I venti soffieranno deboli di direzione variabile al mattino. tendenti a divenire deboli orientali sulla pianura e deboli-moderati meridionali sui rilievi nel corso della sera. Lunedì, informa l'Arpae, "sono previste precipitazioni su tutta la regione in spostamento da ovest verso est, con fenomeni più intensi sul crinale appenninico. Da martedì l'ingresso di correnti settentrionali porterà un temporaneo miglioramento con progressivi rasserenamenti e una marcata flessione delle temperature. Successivamente sono attese condizioni di tempo variabile, con possibilità di precipitazioni a causa dell'azione di un minimo di bassa pressione presente sul Mediterraneo occidentale".