Meteo, nelle prossime ore c'è il rischio di temporali: diramata l'allerta "gialla"

Dal sabato soleggiato ai temporali. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla, specificando che nelle prime ore di domenica non si esclude la possibilità di fulmini e tuoni sul settore centro-orientale. La tendenza è per un'esaurimento dei fenomeni. Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede una domenica con "condizioni di spiccata variabilità con addensamenti temporaneamente intensi associati a rovesci anche temporaleschi specie sui settori centro est della regione". Le temperature minime saranno stazionarie, tra 17 e 19°C, mentre le massime tra 23 e 25°C.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche lunedì, prosegue Arpae, "permangono condizioni di variabilità con annuvolamenti anche intensi associati a piogge sparse specie in Appennino e province centro orientali". Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo. Si proseguirà all'insegna della variabilità almeno fino a giovedì, con la colonnina di mercurio in lieve aumento.