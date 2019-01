Meteo, con la neve si torna a ciaspolare. Possibile forte maltempo la prossima settimana

Le cime del crinale appenninico finalmente tornano ad indossare il maltempo bianco in attesa di nevicate più consistenti attese nei prossimi giorni. Venerdì mattina al campo di rivelamento di Fangacci - Monte Falco lo spessore di neve era di 5 centimetri. Un accumulo sufficiente per la prima ciaspolata stagionale. E' in programma un'uscita sabato, in notturna dalle 21.00 alle 23.30 circa, e domenica mattina verso il Monte Falterona dalle 9 alle 12.30. E' possibile prenotarsi attraverso il modulo online sul sito www.quota900.com/prenota-online (info@quota900.com).

Altre precipitazioni nevose sono attese nella nottata tra venerdì e sabato, quando i fiocchi si spingeranno anche in collina. Il weekend sarà grigio, ma senza precipitazioni. Le temperature minime oscilleranno tra -1 e 2°C, mentre le massime tra 4 e 7°C. La prossima settimana si annuncia a tratti perturbata, come annuncia il servizio meteorologico dell'Arpae Emilia Romagna: "l'approfondimento di una saccatura nord-atlantica sul Mediterraneo occidentale ed il suo spostamento verso est, apporteranno condizioni di tempo perturbato a partire dalla giornata di mercoledì. Quindi, a condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, faranno seguito possibili nevicate diffuse anche in pianura. Le temperature resteranno stabili, con valori minimi sotto zero".

Quanto disegnato dai modelli meteorologici è in continua evoluzione e la verosimile sentenza potrebbe arrivare solo a 48 ore dall'evento. Quindi consultare un'applicazione sullo smartphone sul tempo che farà tra sette giorni non ha senso. Il simbolo della neve nel giro di 6-12 ore potrebbe esser sostituito da quello della pioggia o persino dal sole. La situazione è molto complessa.Spiega l'Arpae: "La settimana dal 21 al 27 gennaio vedrà l´afflusso di aria fredda polare sull´Italia con possibilità di nevicate anche in pianura da martedì notte fino a sabato 26. L'incertezza nel posizionamento della perturbazione fredda, che determinerà nevicate anche a quote basse e in pianura è grande, per cui le previsioni potranno cambiare di giorno in giorno, diventando sempre più attendibili all´avvicinarsi degli eventi previsti".

Tra mercoledì e venerdì il tempo potrebbe essere orchestrato da una profonda depressione mediterranea, alimentata da un forte vortice freddo, con conseguenze perturbate. Le precipitazioni, che sia pioggia o neve, sarebbero accompagnate da forti raffiche di vento. Il vortice depressionario potrebbe insistere sino a sabato sull'Italia. Da valutare il possibile inserimento di correnti fredde da est ad alimentare altri vortici depressionari in discesa dall'Atlantico.