Meteo, nuova ondata di maltempo: atteso il ritorno della neve sui rilievi

Una nuova perturbazione interesserà la Romagna nella seconda parte della giornata di martedì, con precipitazioni diffuse su tutto il territorio ad iniziare dal settore occidentale in estensione ed intensificazione sul settore centro-orientale dalla sera. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna prevede "una quota neve inizialmente medio alta (oltre 600-800 metri)". Le temperature sono previste in lieve aumento con valori minimi tra 2 e 4°C nell'entroterra e valori massimi compresi tra 6 e 10°C. Mercoledì il cielo si presenterà nuvoloso con precipitazioni in esaurimento dal pomeriggio, nevose oltre i 500 metri. Le temperature minime sono attese in flessione attorno a 2°C nell'entroterra, mentre le massime stazionarie. Da giovedì "la circolazione depressionaria che interessa il Mediterraneo andrà progressivamente ad attenuarsi, dando luogo a nuvolosità variabile e possibilità di scarse e sporadiche precipitazioni sui rilievi. Temperature in calo nei valori minimi, ma in aumento nei valori massimi".