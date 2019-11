Meteo, nuova perturbazione ed altra allerta: si annuncia un'altra domenica piovosa

Le previsioni meteo non promettono nulla di buono. Non sono attese le precipitazione dello scorso fine settimana, ma anche la domenica in arrivo si annuncia perturbata, soprattutto dalla seconda parte della giornata. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per "piene dei fiumi" e "vento". "Sono previste - si legge nel bollettino - precipitazioni diffuse su tutta la regione, in intensificazione nella seconda parte della giornata", con quantitativi di precipitazione che oscilleranno tra i 15 e 20 millimetri della pianura e punte di 30 millimetri sull'entroterra. La ventilazione, prosegue l'avviso, sarà prevalentemente orientale su tutta la regione (intensità tra 62-70 km/h sul crinale appenninico centro-orientale con temporanei rinforzi)".

La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. Lunedì è prevista dal servizo meteorologico dell'Arpae "nuvolosità irregolare in mattinata con ampie schiarite fino a divenire quasi sereno nel pomeriggio. Precipitazioni residue saranno possibili nella primissima mattinata in esaurimento". Le temperature minime saranno comprese tra 11 e 14 gradi, le massime tra 14 e 16 gradi. I venti saranno deboli variabili. Dopo un temporaneo aumento della pressione, mercoledì, annuncia l'Arpae, "un nuovo impulso perturbato determinerà piogge più intense sui rilievi e sulla pianura occidentale. Giovedì attenuazione dei fenomeni con precipitazioni residue più probabili sull'appennino. Venerdì assenza di precipitazioni. Temperature in generale lieve diminuzione".