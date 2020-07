Meteo, nuova veloce ondata di maltempo: fulmini, tuoni e crollo delle temperature

La prima parte di venerdì potrebbe trascorrere all'insegna dei fulmini e dei tuoni. La rapida discesa di un minimo depressionario dall'alto al medio Adriatico apporterà condizioni di spiccata instabilità. E per questo motivo la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo "gialla". Si legge nell'avviso: "Dalle prime ore del mattino sono previsti rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità e organizzati, più probabili sul sul settore centro-orientale della regione. I fenomeni sono previsti in attenuazione dalla serata. La ventilazione e' prevista più attiva sul mare e settore costiero con probabilità di raffiche in concomitanza con i temporali".

Secondo il bollettino emesso dal servizio meteorologico dell'Arpae, sono attesi tra i 5 ed i 10 millimetri di pioggia. Le temperature sono attese in diminuzione, con le massime che oscilleranno tra 23 e 27°C. Il weekend sarà invece soleggiato, con temperature oscillanti tra 27 e 30°C. La ventilazione, inizialmente dai quadranti nord-orientali, tenderà ad attenuarsi già nel corso della giornata di sabato. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "la graduale rimonta di un campo di alta pressione favorirà condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temporanei annuvolamenti soprattutto nelle ore pomeridiane sui rilievi appenninici. Temperature in graduale e lento aumento".