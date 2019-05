Rush finale per l'instabilità: ultime ore con piogge, poi un weekend col bel tempo

Ultime ore all'insegna dell'instabilità atmosferica sulla Romagna. Nelle prossime ore il vortice depressionario attivo sull'Italia determinerà condizioni di marcata, con piogge anche a carattere di rovescio in attenuazione già nella prima mattinata di giovedì. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta "gialla" per "criticità idraulica ed idrogeologica", spiegando che le precipitazioni saranno accompagnate da una ventilazione sostenuta da nord-est. I fenomeni tuttavia risulteranno inferiori alle soglie di allertamento. "La temporanea rimonta del campo di alta pressione determinerà sulla nostra regione tempo stabile e soleggiato per il week-end, con temperature in aumento - spiega il servizio meteorologico dell'Arpae -. Da lunedì la presenza di flussi atlantici potranno determinare condizioni di instabilità con possibilità di precipitazioni". Il fine settimana si annuncia quindi soleggiato con temperature che potranno sfiorare i 30°C. Un primo assaggio d'estate dopo un maggio vestito da novembre.