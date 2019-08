Il caldo africano si impossesserà della Romagna, possibili picchi fino a 39 gradi

Sarà breve, ma intenso. Caldo ed afa si riprenderanno la Romagna. Ed ancora una volta il responsabile sarà un promontorio anticiclonico nordafricano. La lingua calda toccherà il suo picco l'intensità tra lunedì e martedì, quando la colonnina di mercurio potrà toccare punte anche di 39 gradi. Il caldo sarà accompagnato anche da alti tassi di umidità, che accresceranno la sensazione di afa, con condizioni di disagio bioclimatico.

L'alta pressione africana dovrebbe allentare la sua morsa a cavallo del Ferragosto, con temperature che si riporteranno nella norma. Annuncia il servizio meteorologico dell'Arpae: "Il campo di alta pressione manterrà condizioni di tempo stabile fino alla giornata di lunedì, con temperature in aumento e condizioni di disagio bioclimatico nella pianura. Martedì possibile peggioramento per l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica e successivo miglioramento. Flessione delle temperature da martedì". L'estate non andrà in archivio, ma proseguirà con un caldo meno opprimente e temperature più vicine alla media del periodo.