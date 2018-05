Meteo, termina il lungo ponte ed arriva il maltempo: le previsioni

Condizioni atmosferiche in peggioramento col finire del ponte del Primo Maggio. Nelle prossime si formerà una bassa pressione, alimentata da aria fresca di origine atlantica, che favorirà la formazione di rovesci sparsi sul territorio. Mercoledì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede cielo coperto o molto nuvoloso, con precipitazioni deboli-moderate localmente anche a carattere di rovescio, diffuse al mattino su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni sono previste in attenuazione e assumeranno forma più irregolare. Le temperature sono previste in diminuzione, con ventilazione debole-moderata dai quadranti settentrionali.

Giovedì sarà una giornata perturbata,con precipitazioni irregolari a prevalente carattere di rovescio, localmente anche temporalesco. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo, con massime tra 18 e 20°C, mentre i venti saranno deboli orientali. L'instabilità proseguirà anche nei giorni a seguire. Informa l'Arpae: "Il minimo depressionario sul basso Tirreno favorirà condizioni di tempo instabile sulla nostra regione. Saranno possibili precipitazioni sparse a carattere di rovescio; tendenza ad attenuazione dei fenomeni a termine periodo. Temperature in linea con le medie climatiche del periodo, con valori massimi in lieve aumento a fine scadenza.".