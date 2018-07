Meteo, altri temporali sparsi in arrivo. Ma persisteranno anche caldo e afa

Dopo il temporale che ha interessato martedì sera a macchia di leopardo la Romagna, il tempo volgerà ancora sulla lancetta del variabile. Nelle prossime ore giungerà un nuovo impulso instabile dall'Atlantico, che favorirà per giovedì la formazioni di altre strutture temporalesche. Nel dettaglio, giovedì mattina è attesa nuvolosità, mentre nel pomeriggio non si esclude lo sviluppo di temporali, localmente accompagnati da grandine. Nonostante la nuvolosità compatta, persisteranno caldo ed afa: le minime oscilleranno tra 22 e 23°C, mentre le massime potranno spingersi fino a 34°C. I venti soffieranno deboli occidentali, con rinforzi da sud-ovest sui rilievi. Non si escludono temporanee raffiche di vento nelle aree interessate dai temporali.

Venerdì i venti si orienteranno dai quadranti settentrionali, determinando nuove opportunità d'instabilità, con rovesci sparsi, più probabili sui rilievi. La ventilazione settentrionale favorirà un calo moderato delle temperature, con le massime attese tra 28 e 33°C. Anche il weekend sarà condizionato dalla variabilità: "Correnti atlantiche, debolmente instabili, determineranno sul territorio regionale condizioni di tempo variabile, caratterizzato da alternanza di annuvolamenti e schiarite e possibilità di locali rovesci temporaleschi sparsi - viene spiegato dal servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna -. La tendenza a rimonta del campo di alta pressione, con temperature stazionarie".