Meteo, fine settimana variabile: non mancherà il sole, ma c'è anche il rischio temporali

Si prospetta un fine settimana variabile dove non mancheranno schiarite ed annuvolamenti con rovesci anche a carattere temporalesco. L'anticiclone africana cederà il passo a correnti atlantiche, che determineranno un aumento dell'instabilità con possibilità di temporali sparsi. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" specificando che per sabato si prevedono "precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, che interesseranno nel corso della giornata l'intero territorio. E' probabile un primo impulso già nelle prime ore di sabato sul settore centro-

occidentale, con temporali di forte intensità, anche di tipo organizzato". "Un secondo peggioramento, sempre con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, seguirà nella seconda parte della giornata e potrà interessare tutto il territorio regionale - viene aggiunto -. Si prevedono forti raffiche di vento associate ai sistemi temporaleschi e possibili grandinate".

Le previsioni dell'Arpae

Sabato il servizio meteorologico dell'Arpae prevede iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità a partire dalle province occidentali dove si avrà la possibilità di locali rovesci già nel corso della mattina. Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, tenderanno ad estendersi al resto del intero territorio nelle ore pomeridiane. Sul Forlivese sono attesi tra 1 e 5 millimetri di pioggia. Le temperature massime saranno comprese tra 29-30 gradi del settore costiero e 35°C delle pianure interne. I venti soffieranno deboli prevalentemente sud occidentali sui rilievi e sulla pianura con locali rinforzi. Sono attesi rinforzi e raffiche nelle aree interessate da attività temporalesca. Domenica si attende nuvolosità sparsa al mattino. Nel pomeriggio sviluppi cumuliformi potranno dar luogo ad occasionali rovesci sparsi. Sono attesi tra 5 e 10 millimetri di pioggia. Lunedì è attesa residua instabilità al mattino, ma la tendenza è per un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature sono attese in graduale diminuzione, per poi risalire da martedì.