Meteo, rapido transito perturbato porterà temporali sparsi: allerta "gialla"

Un veloce peggioramento attraverserà nelle prossime ore l'Emilia Romagna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla" per temporali. "La presenza di flussi perturbati sud-occidentali, apporteranno condizioni di instabilità diffusa sulla regione che potranno dar luogo a locali rovesci sparsi anche a carattere temporalesco di forte intensità - viene riportato nell'avviso -. I fenomeni interesseranno inizialmente il settore centro-occidentale, interessando in serata-notte il settore orientale con una forte attenuazione nel pomeriggio di giovedì". Dalle previsioni dell'Arpae si evince che il sistema perturbato interesserà il Forlivese tra la serata di mercoledì e le prime ore di giovedì. Le temperature sono attese in aumento dopo una lieve flessione.

Per le giornate successive, si legge nel bollettino dell'Arpae, "flussi meridionali, indotti da una circolazione depressionaria localizzata sul mediterraneo occidentale, manterranno condizioni di nuvolosità variabile alternata a schiarite. Possibilità di deboli e sporadiche precipitazioni sui rilievi centro-occidentali nella giornata di venerdì. Sabato, nuvoloso con assenza di pioggia. Domenica, l'arrivo di un minimo depressionario, determinerà piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio. Esaurimento nella giornata di martedì. Temperature stazionarie o in lieve aumento".