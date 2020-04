Meteo, sarà un mercoledì molto ventoso: allerte "gialla" e "arancione" in Romagna

Si annuncia una giornata di mercoledì molto ventosa sulla Romagna. La Protezione Civile regionale, sulla base del bollettino meteo diramato dall'Arpae dell'Emilia Romagna, ha diffuso un'allerta "arancione" sulla fascia appenninica, "gialla" sul resto del territorio. Nell'avviso viene evidenziato che "si prevedono venti sostenuti da sud-ovest lungo i rilievi appenninici con ricaduta sul settore centro orientale della regione. I valori risulteranno compresi tra 74 e 88 km/h sulle zone appenniniche della Romagna e dell'Emilia orientale; tra 62 e 74 Km/h sulle zone della pianura romagnola e la costa, sulla pianura Emiliana Orientale e sugli Appennini centrali. Non si escludono valori di raffica superiori".

Mercoledì sarà una giornata nuvolosa, con precipitazioni sparse. Le temperature minime oscilleranno tra 13 e 15°C, mentre le massime potranno raggiungere punte di 24°C. Giovedì il copione non cambierà, anche se non si prevedono al momento piogge. La ventilazione resterà sostenuta, forte sui rilievi e moderata sul resto del territorio. Nei giorni a seguire si attendono "condizioni di spiccata variabilita' con addensamenti piu' consistenti ad inizio periodo che saranno associati a precipitazioni irregolari, piu' probabili lungo i rilievi appenninici e sul settore orientale della regione. Domenica si prevede un miglioramento del tempo, con schiarite ed assenza di precipitazioni. Temperature in graduale lieve aumento".