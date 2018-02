Abbondante nevicata in Campigna. E Ridracoli si prepara a tracimare

La prima perturbazione del mese di febbraio ha portato un abbondante nevicata sul crinale appenninico. Dopo l'antipasto della nottata tra mercoledì e giovedì, con 10 centimetri caduti nella notte, i fiocchi sono tornati a cadere copiosamente, con lo spessore che ha superato abbondantemente gli 80 centimetri, come registrato dalle misurazioni del servizio Meteomont al Monte Falco (quota 1450 metri). Per avverse condizioni atmosferiche sono stati chiusi gli impianti. E altra neve, ancora più copiosa, è attesa per sabato. Il tutto dopo "Giorni della Merla" condizionati da temperature tutt'altro che invernali, che comunque non hanno impedito agli appassionati della dama bianca di godersi le meraviglie del Parco delle Foreste Casentinesi sciando o ciaspolando.

Condizioni atmosferiche permettendo, per domenica sono previste delle escursioni guidate con le ciaspole lungo i sentieri da parte delle associazioni delle guide e dello chalet "La Burraia". E' consigliato tenersi aggiornati consultando il sito www.campigna.it. o contattando telefonicamente i numeri 0543980054 o 0543980051. In caso di impianti aperti, è previsto uno scontro del 50% sullo skipass per celebrare la patrona di Forlì, Madonna del Fuoco. Le abbondanti precipitazioni hanno fatto crescere il livello della diga di Ridracoli, prossimo alla tracimazione: il volume è al 98,7% della sua capienza totale.