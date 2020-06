Meteo, superati per la prima volta i 30°C. Si consolida l'anticiclone, temperature in aumento

La colonnina di mercurio supera per la prima volta dall'inizio dell'estate meteorologica i 30°C. Lunedì la massima registrata dalla stazione meteo dell'Arpae a Forlì è stata di 30.5°C. Il consolidamento dell'anticiclone garantirà nei prossimi giorni condizioni di tempo stabile per tutta la settimana, con temperature in graduale ascesa. Non sarà un caldo insopportabile: le minime oscilleranno tra 19° e 22°C, mentre le massime tra 30° e 32°C nelle pianure interne, con valori inferiori sulla fascia costiera e pianure orientali.

Giovedì, annuncia il bollettino del servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna, "il temporaneo indebolimento in quota dell'alta pressione favorirà infiltrazioni d'aria più fresca, con condizioni di debole instabilità associata a qualche fenomeno sparso". A partire da sabato. invece, "tenderà ad instaurarsi un flusso di correnti occidentali con condizioni di maggiore stabilità, anche se non si escludono temporanei annuvolamenti. Le temperature, inizialmente in diminuzione, tenderanno poi ad aumentare portandosi su valori diffusamente sopra i 30°C". Secondo quanto prospettato dai modelli, il bel tempo dovrebbe protrarsi per gran parte della prossima settimana.