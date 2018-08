Meteo, temporali nei prossimi giorni. Ma nessuna fine dell'estate

La prima decade di agosto è stata molto calda in Romagna, con anomalie di temperatura media intorno ai 3°C. "Spiccano le temperature minime molto elevate con fino a 16-17 notti tropicali (minime mai sotto i 20°C) consecutive (dalla terza decade di luglio), e non solo nei centri urbani, ed una massa d’aria molto umida con caldo afoso ed opprimente", spiega Pierluigi Randi, tecnico meteorologo di Meteocenter - Emilia Romagna Meteo. "Nei prossimi giorni una depressione presente in Irlanda porterà qualche temporale in più (localmente anche severo) ed un leggero o al massimo moderato calo delle temperature", annuncia Randi.

L'estate andrà in crisi? "Manco per sogno - taglia corto Randi -. Una breve pausa di riflessione e si riparte. Una ripresa dell’instabilità potrà aversi tra il 18 ed il 19, ma il campo termico è molto probabile rimanga tipico della piena estate. A parte temporanee flessioni, per ancora molti giorni a venire".