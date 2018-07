Meteo, un inizio di settimana col sole. Ma nubi e piogge sono all'orizzonte

La nuova settimana è iniziata con condizioni di tempo stabile per la presenza sul mediterraneo centro-occidentale dell'anticiclone delle Azzorre. Un peggioramento è atteso tra la giornata di mercoledì e la mattinata di giovedì, quando la discesa verso il settore alpino di una depressione localizzata sulla Germania favorirà un aumento della nuvolosità e precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio. Successivamente, informa l'Arpae, "la presenza di flussi in quota di origine atlantica, debolmente perturbati, apporteranno condizioni di variabilità nel periodo preso in considerazione. Le temperature non subiranno variazioni significative, con valori in calo da domenica.