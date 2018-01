Meteo, vento mite sul crinale: nuova allerta "gialla" della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo "gialla" per "vento". Nell'avviso si evidenziano raffiche fino a 70 e 80 chilometri orari sui crinali appenninici. Anche quella di martedì si annuncia una giornata grigia, con possibilità di deboli piogge o piovaschi sul settore orientale. Lo zero termico si assesterà intorno ai 2000 metri. Una situazione di caldo anomalo che sta determinando lo scioglimento della neve presente in quota. Le temperature minime oscilleranno attorno ad 8 gradi, mentre le massime tra 12 e 14 gradi.

I venti soffieranno deboli sud orientali in mattinata sulla pianura, sulla costa e moderati sul mare. Al mattino ancora moderati meridionali sui rilievi, con ulteriori locali rinforzi fino a forti. Dalle ore pomeridiane tendenza a generale attenuazione della ventilazione. Il mare sarà mosso sotto costa e molto mosso al largo in giornata, con tendenza a graduale attenuazione del moto ondoso.

Mercoledì sarà una giornata maggiormente soleggiata, con temperature massime in lieve calo, attese intorno ai 10°C. Per i prossimi giorni, spiega l'Arpae, "il transito della area depressionaria verso il settore meridionale della penisola favorirà un miglioramento sulla nostra regione. Si prevedono condizioni di nuvolosità irregolare, alternata a parziali schiarite, piu' estese a termine periodo, con prevalente assenza di precipitazioni. Le temperature sono previste in flessione ad inizio periodo, per poi stabilizzarsi".