Meteo, vette imbiancate. Previsioni incerte per la prossima settimana

Previsioni confermate. Sabato mattina le vette si sono svegliate imbiancate. In alcuni casi i fiocchi si sono spinti fino a quote medie ricoprendo tutto con un leggero manto bianco. Il weekend sarà freddo e grigio, ma senza precipitazioni. La prossima settimana vedrà l'afflusso di aria fredda polare sull'Italia con precipitazioni da mercoledì. L'incertezza nel posizionamento della perturbazione fredda, che determinerà nevicate anche a quote basse, è ancora grande. Le previsioni potranno cambiare di giorno in giorno, diventando sempre più attendibili all´avvicinarsi degli eventi previsti.

Sul lungo periodo, informa l'Arpae, a prendersi la scena potrebbe essere "una circolazione depressionaria tra l'Europa occidentale e il Mediterraneo associata ad un nucleo di aria di origine polare continentale. Saranno quindi probabili precipitazioni superiori alla norma, con possibilità di neve anche a bassa quota. Le temperature si prospettano infatti marcatamente inferiori alla media climatologica".