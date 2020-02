Meteo, tanto sole e temperature miti: sarà un weekend ideale per una gita fuori porta

Sarà un fine settimana ideale per una gita fuori porto o per i più temerari per una tintarella al mare. Già, perchè il "non inverno" proseguirà con temperature tipiche del mese di aprile, con punte anche di 15°C. Il Bacino del Mediterraneo vedrà infatti un campo di alta pressione, che garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo qualche foschia al primo mattino. Solo dal tardo pomeriggio di domenica si assisterà ad un aumento sui rilievi appenninici. L'inizio della settimana vedrà un'indebolimento del campo di alta pressione sul bacino del Mediterraneo, per l'arrivo di flussi atlantici, con conseguente aumento della nuvolosità e possibilità di qualche debole precipitazione. Le temperature rimarranno sensibilmente sopra la media climatologica, con massime intorno ai 12°C e minime oscillanti intorno ai 5°C.