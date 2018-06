Avanza l'alta pressione africana: sole protagonista per tutto il weekend

Un fine settimana in compagnia del sole e del caldo, anche se non sarà eccezionale. Protagonista sarà un promontorio di alta pressione africana, che determinerà per sabato un innalzamento della colonnina di mercurio, che farà registrare valori tra 32 e 34°C. Domenica, nel contesto di una giornata soleggiata, infiltrazioni di correnti fresche da est favorirà un modesto abbassamento delle temperature, attese intorno ai 30°C. Sabato i venti soffieranno deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali con rinforzi da sud-est su mare e settore costiero. Domenica invece la ventilazione sarà debole dai quadranti orientali, con temporanei rinforzi sulla fascia costiera. Il mare dal calmo di sabato tenderà a divenire mosso (molto mosso al largo). Nei giorni a seguire, spiega l'Arpae, "l'instaurarsi di correnti occidentali in quota debolmente perturbate apporteranno un graduale aumento della nuvolosità, con peggioramento della situazione meteo tra martedì e mercoledì. Da giovedì la rimonta del campo di alta pressione determinerà condizioni di tempo stabile sulla nostra regione".