Neve a Forlì, squadre operative per tutta la notte: ora l'insidia è il ghiaccio

Migliorano le condizioni atmosferiche sulla Romagna dopo la perturbazione atlantica che ha portato la neve anche in pianura. In città sono caduti tra i 9 e gli 11 centimetri: le precipitazioni, che si sono trasformate in pioggia, sono cessate già in lunedì mattina. Le nuvole già dal pomeriggio hanno lasciato spazio ad ampie schiarite. Nelle prossime ore è previsto un sensibile abbassamento delle temperature, che favoriranno gelate diffuse. Il Piano Neve e Ghiaccio del Comune è scattato domenica pomeriggio.

Prima dell'arrivo della perturbazione, spiega il Comune, "sono entrate in funzione 5 squadre spargisale con particolare attenzione ai percorsi maggiori e ai punti critici (rotatorie, cavalcavia e ponti). Quando la coltre di neve ha cominciato ad accumularsi sulle strade sono entrati in funzione i mezzi con le lame spazzaneve, prima per pulire i percorsi prioritari (collegamento con l'ospedale e principali arterie di viabilità), quindi zone collinari e quartieri".

"Dalle 4 alle 8 sono state operative squadre al servizio delle scuole sia per la pulizia della neve a mano, con turbine per i vialetti e per spargere sale - viene spiegato -. Durante la notte è stata pulita l'area sede del mercato ambulante di piazza Saffi, via delle Torri e piazza Ordelaffi. La situazione continua ad essere monitorata anche in collaborazione con il servizio di previsione regionale". Martedì il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso fino al pomeriggio quando, a partire dal settore occidentale, si assisterà ad un progressivo aumento della copertura nuvolosa che si estenderà all'intera regione. Mercoledì il cielo sarà coperto o molto nuvoloso. Le temperature minime scenderanno al di sotto dello zero, mentre le massime non andranno oltre i 5°C.