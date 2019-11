La neve concede il bis in Campigna. E la diga di Ridracoli continua a crescere

La neve in Campigna concede il bis dopo il primo colore d'inverno regalato mercoledì. La pioggia caduta abbondante per tutta la giornata di venerdì si è trasformata in soffici fiocchi bianchi nella prima serata grazie all'ingresso di aria più fredda in quota. Le precipitazioni degli ultimi giorni hanno rinvigorito la diga di Ridracoli, col volume che si avvicina al 40% del totale, pari ad oltre 12,6 milioni di metri cubi. Sabato mattina il sole è tornato ad impadronirsi della Romagna, ma non mancheranno le nuvole, soprattutto sui rilievi.

Dopo un weekend di tregua, la circolazione atmosferica nei prossimi giorni tornerà ad essere instabile, con un raffreddamento progressivo delle temperature. Il primo affondo determinerà piogge abbondanti martedì ed spiccata variabilità tra mercoledì e giovedì, mentre il secondo tra sabato e domenica, con un nuovo ingresso di aria fredda.