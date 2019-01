Neve, ecco il secondo round. Il maltempo concederà una tregua, ma incombono le gelate

Altra abbondante nevicata sull'entroterra Forlivese. L'Emilia Romagna risente del profondo minimo depressionario formatosi a ridosso della Sardegna e che in queste ore si sta spostando verso la Sicilia. La neve è tornata a cadere a quote molto basse, sfiorando anche la pianura, dove qualche fiocco si è visto nella primissima mattinata di giovedì in alcuni quartieri della città. Le precipitazioni più consistenti hanno interessato il crinale, dove in queste ore si sta lavorando anche col gatto delle nevi per preparare al meglio le piste in vista del fine settimana. Fitta nevicata anche sul Passo del Muraglione, presidiato dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano.

Pioggia, neve e vento tenderanno ad attenuarsi nelle prossime ore, lasciando spazie ad ampie schiarite. Venerdì e sabato si annunciano stabili, con gelate mattutine (il termometro andrà in picchiata soprattutto nelle aree innevate) e temperature massime tra 4 e 7°C. Domenica un nuovo nucleo di aria fredda dalla Scandinavia irromperà sul Mediterraneo, formando una nuova depressione sul Tirreno. Seguirà una nuova fase perturbata, con possibilità di precipitazioni nevose a quote collinari. Gennaio cederà quindi il testimone ad un inizio di febbraio probabilmente perturbato, come indicano i modelli matematici, ma con conseguenze ancora da verificare.