Meteo, l'affondo freddo ha portato la prima spolverata di neve sul crinale appenninico

Prima neve sul crinale appenninico forlivese. Esattamente come un anno fa. Sono le conseguenze del passaggio del nucleo di aria fredda proveniente dall'Europa nord orientale, che domenica pomeriggio ha fatto sentire i suoi effetti con piogge accompagnate da raffiche di vento e crollo delle temperature. Sul Monte Falco i fiocchi sono arrivati tra il tardo pomeriggio e la sera, lasciando un velo bianco. Un nulla rispetto a quanto accadde nell'ottobre del 2007, quando l'Italia fu interessata da un'ondata fredda di alcuni giorni che in Campigna portò fino a 35 centimetri di neve.

Il passaggio del fronte perturbato ha lasciato in eredità un abbassamento del campo termico, con le minime in pianura precipitate al di sotto del 10°C, oscillando tra 7 e 8°C. La settimana scivolerà via all'insegna del bel tempo almeno fino a giovedì, con la colonnina di mercurio che punterà nuovamente all'insù, ma il weekend dovrebbe essere condizionato da un nuovo peggioramento.