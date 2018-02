Dopo la pioggia è arriva anche la neve: i fiocchi imbiancano la città

E alla fine i fiocchi bianchi sono arrivati anche a Forlì. Dopo oltre 50 millimetri di pioggia caduti in 24 ore, le precipitazioni, con l'ingresso di aria fredda in quota e la rotazione dei venti da nord-ovest, si sono trasformate in neve. Le temperature hanno subìto una decisa flessione, passando dai 3,6°C registrati alle 10 ai 0,8°C delle 11.30. Grazie all'intensità del fenomeno, la neve ha subito fatto presa su auto, tetti e prati, mentre non vi sono stati particolari problemi per la circolazione stradale. Lungo l'A14 sono entrati in azione i mezzi antineve. Nelle prossime ore ci sarà un'attenuazione dei fenomeni.

Salva la festività della Madonna del Fuoco: domenica il cielo inizialmente si presenterà sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso della mattinata ad iniziare da ovest, ma senza precipitazioni. Le temperature minime sono previste in diminuzione con valori inferiori a -2°C e estese gelate, più marcate in presenza di neve al suolo. In aumento le massime, tra 4 e 8°C. Lunedì la giornata sarà nuvolosa, ma senza fenomeni, con temperature in aumento.