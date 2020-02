Massa d'aria fredda in quota: si rivede la neve in Appennino. Vento in aumento: "Allerta gialla"

Si rivede la neve sulle vette dell'Appennino Forlivese. Una lieve spolverata a testimoniare il cambiamento atmosferico in atto. Dopo le temperature record dei giorni scorsi, con punte di oltre 16°C oltre i 1600 metri, la colonnina di mercurio è precipitata al di sotto dello zero. In queste ore sta infatti affluendo in quota aria più fredda instabile, che nelle prossime ore potrà favorire la possibile formazione, soprattutto durante il pomeriggio-sera, di temporali anche associati a grandine e graupel, e a veloci nevicate nelle zone interne.

La ventilazione si disporrà dai quadranti occidentali e successivamente settentrionali con raffiche moderate, localmente forti. Le temperature nelle prossime ore tenderanno a diminuire rapidamente, soprattutto nelle aree interessate dalle precipitazioni. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla per "vento". "L'ingresso di un'ampia perturbazione di origine atlantica determinera' un'intensificazione della ventilazione nella seconda parte della giornata - viene spiegato nell'avviso -. In particolare sono previsti venti moderati o forti nord occidentali (con maggior probabilita' sulle zone pianeggianti e pedecollinari della regione) di intensita' prossima alla soglia di 62 Km/h e frequenti raffiche di intensita' superiore".