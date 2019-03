Rigurgito d'inverno: l'aria fredda dall'Artico riporta la neve anche in alta collina

E' un sole "frizzante" quello che bacia il Forlivese dopo un lunedì decisamente turbolento. L'irruzione di aria fredda dall'Artico che ha attraversato la Romagna non solo ha portato ad un brusco calo termico e allo sviluppo di nuclei temporaleschi localmente intensi, ma anche la neve. I fiocchi bianchi si sono spinti nella nottata tra lunedì e martedì anche a quote di alta collina. La dama bianca ha fatto la sua comparsa nella Vallata del Montone da Bocconi verso il Passo del Muraglione. La Statale 67 Tosco-Romagnola presentava nella prima mattinata di martedì dei tratti ghiacciati tra Osteria Nova e il valico. La Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, che ha presidiato l'arteria, ha richiesto l'intervento dei mezzi Anas per lo spargimento del sale. Inoltre è stato soccorso un autotrasportatore polacco nella zona di Osteria Nova. Sempre il personale in divisa ha provveduto a soccorrere un altro mezzo in transito.

Decisamente più intensa la nevicate sul crinale appenninico, dove in poche ore lo spessore bianco ha superato i 10 centimetri. Il passaggio del fronte freddo, che lunedì sera ha colpito anche con grandinate sparse ed in alcune zone con neve tonda (graupel), ha rapidamente lasciato la Romagna, lasciando alle spalle pungenti correnti dai quadranti settentrionali. Dall'anomalo tepore primaverile si è passati in un sol colpo al colpo di coda invernale. Dopo la parentesi soleggiata di martedì, mercoledì è attesa una nuova debole perturbazione accompagnata da ventilazione occidentale. Anche in questo caso non sono attese piogge importanti e necessarie per equilibrare il deficit idrico che si è venuto a creare dopo un inverno siccitoso. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, con deboli nevicate oltre i 1200 metri. Seguirà una nuova fase all'insegna della stabilità grazie alla rimonta di un promotorio di alta pressione. Le tanto auspicate piogge continueranno a latitare.