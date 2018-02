Un sabato con la neve: fiocchi anche a Forlì. In collina disagi per blackout

Oltre un metro di neve in Campigna. Colline imbiancate. E spolverata anche in pianura dopo tanta pioggia. Il Forlivese è alle prese con una forte ondata di maltempo, alimentata da aria fredda dal Nord Europa. Ha gioito chi, temendo forti disagi, si è svegliato con una Forlì bagnata, dove la Protezione Civile aveva segnalato la possibilità di nevicate. Deluso chi si attendeva un paesaggio incantato, anche per celebrare i sei anni del "nevone". In città la dama bianca ha inizialmente mancato visita per effetto di termiche in quota non ancora favorevoli per la trasformazione della pioggia in neve, ma soprattutto per l'effetto mitigante dei venti dai quadranti nord-orientali.

Ma i fiocchi sono arrivati anche ai piedi di Aurelio Saffi, intorno alle 11, lasciando un leggero velo bianco. Non ci sono stati particolari disagi alla circolazione. Lungo l'A14 sono entrati in azione i mezzi antineve, con la Polizia Autostradale di Pieveacquedotto a presidiare il tratto di competenza. Potrebbe essere anche il maltempo la causa di un brutto incidente in viale dell'Appennino, a San Martino in Strada, dove un trentenne è stato investito da un'auto. Il giovane è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

Blackout in collina

La neve è caduta copiosamente oltre i 200 metri, svegliandosi sotto un soffice manto bianco. Fiocchi copiosi sul crinale, con gli impianti chiusi ovviamente per avverse condizioni atmosferiche. Sui passi si circola solo con catene montate o gomme termiche. Ma non vi sono stati particolari disagi alla circolazione stradale. La Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, ha vigilato costantemente lungo la Statale 67 Tosco Romagnola tra Rocca San Casciano ed il Passo del Muraglione. La pattuglia è intervenuta a San Benedetto in Alpe in soccorso ad alcuni residenti rimasti a lungo senza energia elettrica. Sulla rete provinciale la circolazione senza disagi è stata garantita dai mezzi della Provincia di Forlì-Cesena. Diverse le piante cadute a causa della neve pesante, con diversi interventi dei Vigili del Fuoco.

Tracima Ridracoli

Con le abbondanti precipitazioni (su tutto il territorio sono caduti oltre 50 millimetri tra pioggia e neve tra venerdì e sabato), i fiumi Ronco, Montone e Rabbi hanno visto un deciso innalzamento del livello idrometrico, venerdì salito temporaneamente sopra il "livello 1", salvo poi scendere sabato mattina. Le nevicate in quota hanno contribuito infatti ad rallentarne la portata. Lieto evento a Ridracoli, dove la diga ha cominciato a tracimare. A rendere più incantevole un evento già di per se spettacolare un paesaggio da fiaba.

Allerta gelate

Col pomeriggio inoltrato i fenomeni sono andati via via scemando. Domenica, quando a Forlì si festeggerà la Madonna del Fuoco, si prevede inizialmente la presenza del sole, con tendenza ad un aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni. Nella nottata tra sabato e domenica il cielo tenderà a schiarirsi, favorendo un abbassamento delle temperature. Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per gelate. Infatti sono attese "su tutti i rilievi e nelle zone più prossime alle colline, dove è presente neve al suolo".

La tendenza

Per i prossimi giorni, il servizio meteorologico dell'Arpae non esclude altre nevicate. Si legge nel bollettino diramato sabato mattina: "La presenza di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale, associata all'ingresso di correnti fredde dal nord, porterà marcata instabilità ad inizio periodo, con precipitazioni diffuse e probabilità di nevicate anche in pianura. Le temperature saranno in diminuzione, più accentuata a termine periodo".