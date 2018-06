Un muro bianco, poi tanta acqua: sulla città si scatena il nubifragio

Un muro bianco in lontananza che non faceva presagire nulla di buono. Mercoledì pomeriggio la zona nord della città è stata colpita da un violento nubifragio. In meno di trenta minuti sono caduti oltre 35 millimetri di pioggia. La forte intensità della precipitazione ha impedito ai tombini di assorbire l'acqua caduta, con conseguenti piccoli allagamenti nei sottopassi, come in via Monte San Michele, o nella rotonda in pendenza di viale Vittorio Veneto. Il temporale si è spostato spostato verso mare, con la pioggia che è continuata a cadere con moderata intensità fino alle 16.30, salvo poi proseguire a tratti, aggiornando il quantitativo pluviometrico a 36,2 millimetri. La temperatura è crollata di diversi gradi durante il passaggio perturbato, passando temporaneamente da una massima di 27.2°C a 19.7°C (dati Emilia Romagna Meteo).

L'acquazzone delle 15.30 ha colpito a macchia di leopardo: ad esempio nella zona dell'aeroporto sono caduti poco più di 14 millimetri, mentre a Forlì Sud Est appena 9.2 millimetri. All'asciutto l'entroterra, mentre a Santa Maria Nuova il temporale ha scaricato 14.8 millimetri di pioggia. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di viale Roma non sono stati impegnati in situazione d'emergenza. L'instabilità non è altro che un antipasto di un peggioramento atteso nella nottata tra mercoledì e giovedì, che si innescherà a causa del transito di una goccia di aria fredda e che attiverà venti dai quadranti nord-orientali. E' prevista la formazione di una linea temporalesca, che dal mare si estenderà all'entroterra, con fenomeni localmente di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento. Per questo motivo la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla". Già giovedì mattina si assisterà ad un miglioramento delle condizioni atmosferiche.