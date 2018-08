Nuova allerta di protezione civile: ancora più caldo e poi temporali improvvisi

Si acuisce ancora di più il caldo previsto nelle prossime ore. Con una nuova allerta di protezione civile, in vigore della 12 di oggi mercoledì, viene confermata per tutto il territorio regionale l'allerta gialla per le elevate temperature, con una nuova previsione: “Per la giornata di oggi 1 agosto si prevedono temperature massime che localmente potranno raggiungere i 38 gradi sulle pianure centro-occidentali della regione. Nel corso del pomeriggio possibilità di isolati rovesci o temporali pomeridiani nelle aree appenniniche. Dalla serata di oggi probabilità di temporali organizzati, caratterizzati da elevata intensità e rapida evoluzione. I fenomeni temporaleschi sono previsti in attenuazione nella prima parte della giornata di venerdì. In concomitanza dell'arrivo di flussi più freschi da nord-est non sono previsti valori di temperatura massima maggiori a 37 gradi”.