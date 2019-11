Nuova allerta per vento forte sui rilievi. L'inizio di settimana sarà bagnato

Nuova allerta vento per l'entroterra forlivese. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna comunica per venerdì la possibilità di "venti forti da sud-ovest sui settori montani dell'appennino centro-orientale e collinari della Romagna, con intensità comprese tra 62-74 km/h con possibili raffiche anche di intensità superiore. Fenomeni in attenuazione dalle ore serali". Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede per venerdì cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e prima collina con transito di nubi medio-alte nel corso della giornata. Non si escludono al primo mattino foschie e banchi di nebbia in dissolvimento. Il cielo sarà invece irregolarmente nuvoloso sui rilievi appenninici con nubi più consistenti sulle aree di crinale, dove saranno possibili piovaschi a carattere sparso nel pomeriggio, in attenuazione serale. Le temperature minime sono previste in diminuzione, con valori compresi tra 6 e 8°C, mentre le massime oscilleranno tra 13 e 15°C". I venti sono attesi deboli in prevalenza occidentali sulla pianura; moderati sud-occidentali sui rilievi, con rinforzi fino a divenire localmente forti sul crinale.

Sabato il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in più in prossimità del crinale appenninico, senza precipitazioni. Tendenza ad aumento della nuvolosità dal pomeriggio sera a partire da est. Le temperature sono attese in ulteriore dimuzione, con le minime tra 4 e 6°C, mentre le massime tra 10 e 12°C. I venti soffieranno deboli dai quadranti occidentali. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "l'ingresso e successivo approfondimento di un minimo depressionario sul Mediterraneo occidentale determinerà flussi umidi sud-occidentali verso le nostre regioni, favorevoli a un nuovo aumento della nuvolosità e precipitazioni tra le giornate di domenica e lunedì. Lo scivolamento verso sud del sistema depressionario favorirà successivamente l'ingresso di correnti più fredde e secche dai quadranti orientali, con fenomeni in attenuazione. Le temperature sono attese inizialmente stazionarie rispetto ai valori dei giorni precedenti; in calo da martedì, specie nei valori minimi, verso valori in linea o lievemente al di sotto della norma climatologica".