Caldo eccezionale, sfiorato in città il record del giugno 1935. Ma temperatura percepita vola oltre i 40°C

"Fucsia" urlerebbe a gran voce Carlo Vanzini, la voce della Formula Uno di Sky che si scatena ad ogni giro cronometrato veloce. Fucsia è anche il colore dell'eccezionale ondata di caldo di queste ore che sta interessando buona parte dell'Europa centro-occidentale e l'Italia, compresa l'Emilia Romagna. Quando la tinta tende al viola significa che si sta avendo a che fare con temperature decisamente estreme. E la cartina meteorologica dell'Arpae di giovedì indica quanto sia potente l'azione del promontorio di alta pressione sub tropicale, che insisterà anche nei prossimi giorni salvo una lieve attenuazione a partire da sabato. A Forlì la mattinata di giovedì è iniziata con una minima di 22,7°C registrata alle 6, perdendo da mezzanotte 1,8°C. Alle 10 la colonnina di mercurio era già schizzata a 31°C, mentre alle 12 aveva guadagnato altri 2,5°C. La punta massima si è avuta nel tardo pomeriggio, alle 18, con 37,2°C, valore che non ha abbattuto il precedente record di 38,8°C stabilito il 28 giugno del 1935.

Anche nell'entroterra la colonnina di mercurio ha varcato la linea rossa dei 30°C: a Monte Grosso, dove la centralina meteo dell'Arpae è installata a 670 metri, si è toccati i 32,3°C tra le 14.30 e le 15, mentre a Trebbio (570 metri) i 33,3 alle 14.30, alla diga di Ridracoli (565 metri) i 32,9°C alle 15, a Cusercoli (330 metri) 35,7°C alle 13 e a Capaccio (295 metri) 35,9 alle 15. In Campigna, col sensore a 1060 metri, sono stati sfiorati i 30°C, con una massima di 29,8°C alle 15. Si tratta di dati strumentali, perchè la temperatura percepita ha abbondantemente superato i 40°C su buona parte del Forlivese. Venerdì sarà un'altra giornata nella quale si boccheggerà; tuttavia le temperature subiranno una lieve diminuzione per quanto riguarda i valori massimi, con punte attorno ai 30°C sulla fascia costiera e tra 33 e 36°C nell'entroterra, grazie all'effetto di correnti “meno calde” da est attraverso la penisola balcanica. Le minime sono attese in aumento, tra 25 e 27°C. Anche sabato splenderà il sole, con le massime ancora in lieve flessione e comprese tra 30 e 35°C, quindi ancora sopra la norma. Copione identico anche per i primi giorni di luglio.